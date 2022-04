David Carreira deu uma entrevista única a Manuel Luís Goucha para o 'Conta-me' deste sábado, dia 9, onde abriu o coração para falar abertamente sobre os 10 anos de carreira, o regresso à ficção e a morte da irmã, Sara Carreira, em dezembro de 2020.

O músico começou confessou que "sempre foi menino da mamã", mas a relação "ficou mais forte" depois de terem lidado com a dura perda.

"Sempre vivi pela minha família e sempre hei de viver. Fui educado assim. Para mim, a ligação que tenho com o Mickael, pais, avós, primos, tios, é muito forte. Todo o filho ambiciona que os pais tenham orgulho", continuou.

O ator frisou ainda que ao longo do sue percurso, "não ligou" ao que as pessoas em geral pensavam a seu respeito, mas tinha em muita conta a opinião do irmão e dos pais.

Depois do trágico acidente que levou a vida à 'princesa' da família, David Carreira assumiu uma postura mais protetora em relação aos pais. "Todos os filhos tem essa necessidade de apoiar os pais, pôr-me de lado, focar-me no trabalho".

"Sempre fui menino da mamã. [...] Sempre fui muito feliz, muito alegre, louco, o rebelde da família, mas muito agarrado à minha mãe", acrescentou.

O elogio do pai e a admiração pela mãe

Em 2014, quando estava a preparar o primeiro disco em francês, o músico mudou-se uma temporada para Paris e foi nessa fase que ouviu do pai o primeiro "tenho orgulho em ti". Um momento que até hoje guarda com muito carinho.

"O meu pai foi ter comigo, sabia que me custava estar lá sozinho. Quando foi embora deixou-me um bilhete a dizer: 'Dudu, tenho muito orgulho em ti'", lembrou.

"O que mais aprecias no teu pai?", questionou Manuel Luís Gocuha. "Várias vezes lhe digo que é um exemplo. Ele batalhou muito. É um pai galinha, é um ser humano brutal. Costumo dizer-lhe: 'Se um dia conseguir chegar àquilo que chegaste, sinto-me realizado'", elogiou David.

O apresentador quis saber também "o que mais o agrada na mãe" e sobre a progenitora o músico também não poupou nos elogios, frisando que Fernanda Antunes é o grande pilar da família. "Sou um sortudo, mesmo. Tenho a melhor mãe do mundo. Dava tudo por mim, pelo Mickael e pela Sara. Tem uma garra, uma energia, é muito engraçada. Acabamos por trabalhar juntos, é a minha âncora e a do Mickael também".

Superar a dor

Quando Goucha fez referência à morte de Sara Carreira, o cantor optou por não aprofundar o assunto e referiu apenas: "Faz parte. A vida é mesmo assim, muito complicada às vezes, mas também tem momentos brutais. Acho que é preciso agarrar-me aos momentos bons".

David Carreira mostrou-se orgulhoso no projeto Associação Sara Carreira, que apadrinha e apoia os sonhos de jovens. "A Sara sempre foi a luz na nossa família e sinto que esta forma de continuarmos a manter essa luz é importante. Há coisas que me magoam muito, certos pensamentos muito difíceis de lidar que tenho feito de tudo para não me levarem a uma canção. Eu não sei se já lidei com a situação, se já percebi o que aconteceu. O esforço que fiz foi agarrar-me ao que há de bom".

A entrevista terminou com Manuel Luís Goucha a questionar David Carreira o que diria à irmã se pudesse jantar com ela. "Muita coisa", respondeu o músico.

