Depois de terem mostrado o rosto do filho pela primeira vez quando o menino completou um ano, em janeiro, David Carreira e Carolina Carvalho têm vindo a partilhar adoráveis registos da criança. O que voltou a acontecer na manhã deste sábado.

O papá 'babado' publicou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia em que aparece junto do pequeno Lucas e de Carolina Carvalho, mas não ficou por aqui. Logo de seguida, David Carreira 'presenteou' os fãs com um novo vídeo do filho, que aparece a subir umas escadas.

Veja o retrato da família abaixo e o vídeo do pequeno Lucas na galeria.

David Carreira, Carolina Carvalho e o filho Lucas© Instagram_davidcarreiraoficial

