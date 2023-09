David Carreira continua a fazer sucesso nas plataformas digitais com o seu mais recente tema, 'Menta', cantado com Djodje e com Bruna Gomes no videoclipe, mas o cantor ainda não está totalmente satisfeito.

David tem um novo tema preparado e deixou a data de lançamento do mesmo 'nas mãos' dos fãs, com um desafio.

"Querem mais música nova? O 'Menta' continua em primeiro lugar das tendências com 1 milhão e 600 mil streams e visualizações! Mais 400 mil e lanço um novo som", começou por escrever o cantor.

"Bora correr para o Spotify que eu estou cheio de vontade que oiçam o que vem aí! Vem aí pomada galática", concluiu David.

Leia Também: Os carinhosos gestos de David Carreira e Carolina Carvalho