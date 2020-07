David Carreira usou esta quinta-feira as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores uma grande novidade. O cantor prepara-se para este fim de semana lançar a sua primeira coleção de ténis feita em parceria com a marca Seaside.

"Malta aqui está a minha nova coleção que fiz em parceria com a Seaside, Studio by David Carreira", começa por revelar o músico, partilhando as primeiras imagens de um dos modelos que este fim de semana ficam disponíveis para venda.

"Está disponível para pre-order este fim de semana. Às 19h00 vou estar a fazer live para vos mostrar os modelos em primeira mão", anuncia ainda a publicação.

