À semelhança do ano passado, Carolina Carvalho voltou a ser eleita o rosto da coleção de verão da Tezenis e foi com enorme orgulho que partilhou o resultado nas redes sociais.

Esta quarta-feira, dia 1, no arranque do mês de julho, partilhou com os fãs o vídeo promocional, no qual exibe o lado mais divertido e sensual.

"Finalmente a campanha que tanto queria partilhar com vocês, em breve já vão ver tudo. Obrigada à Tezenis por mais um ano com esta família que tanto gosto", agradeceu na legenda da publicação.

Veja abaixo.

