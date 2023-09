Depois dos chinelos, alpercatas, peças de vestuário e acessórios, a Havaianas acaba de apostar em mais uma novidade que vai querer adicionar ao seu armário este outono.

A marca brasileira acaba de se aventurar no lançamento da sua primeira coleção de ténis, os Canvas. À semelhança de todo o seu calçado, o conforto foi a base desta novidade que se destaca pela sua sola de borracha e também por ser mais amiga do ambiente.

"Os Ténis Canvas têm a particularidade de serem feitos com materiais de fontes renováveis e/ou reciclados, e por isso aliam a vertente de responsabilidade sustentável com o conforto para qualquer ocasião", refere a marca em comunicado.

Totalmente fabricados em lona e disponíveis em diferentes cores, estes dividem-se em duas linhas distintas: os Roots (uma linha mais clássica) e os Brasil (com apontamentos que nos remetem para as cores do Brasil).

créditos: Havaianas

Com preços entre os 65€ e os 70€, a simplicidade deste modelo permite que possa ser utilizado com diferentes looks e nas mais variadas ocasiões.

A coleção Canvas já está disponível online e nas lojas físicas da marca.