Foram transmitidos na SIC os últimos episódios do documentário 'Os Sonhos Não Têm Teto', de David Carreira, na noite de sábado, 27 de fevereiro, onde foi abordada a fase da pandemia e o regresso a estúdio após a morte de Sara Carreira.

Inicialmente, o cantor desabafou sobre as primeiras semanas em que Portugal ficou pela primeira vez em confinamento por causa da pandemia.

Assim como vários outros artista, também os concertos de David foram cancelados devido à chegada da Covid-19. "Foi a primeira vez que fiquei parado, sem fazer nada, sem saber o que fazer e com muito receio por toda a estrutura que me acompanha que não ia ter trabalho durante todo o verão. A quarentena mexeu muito comigo”, confessou, contando, no entanto, que “rapidamente escreveu metade de um álbum”.

David gosta mais de cantar, mas não esconde a paixão que também tem pela representação. E com a carreira na música 'parada' devido à pandemia, o artista voltou às novelas, estando atualmente no ar em 'Bem Me Quer', da TVI, onde dá vida a Artur. "Se não tivesse esta pausa não teria voltado à representação", diz.

O regresso a estúdio após a morte de Sara Carreira. "Senti que ainda não estava na altura de sorrir"

O ano de 2020 não começou da melhor maneira, e acabou com uma notícia trágica para a família Carreira. A mais nova do clã, Sara Carreira, morreu num aparatoso acidente, no dia 5 de dezembro. Uma notícia que deixou o país em choque.

Apesar de estar de luto, aos poucos, David tem regressado à 'normalidade' e decidiu voltar a estúdio no passado mês de janeiro. No entanto, não o fez sozinho e contou com a companhia e o apoio da 'família' que criou no mundo da música.

"Acho que sozinho não ia conseguir voltar a estúdio. Se não fosse esta família que se foi criando, amigos… De repente passou de amizade para uma sensação de união. Tinha alguns planos - escrever o álbum 8, conseguir entregar o álbum 8 mais ou menos em março - e se não fosse com eles tenho a certeza que não ia conseguir tão cedo voltar a compor”, desabafou, partilhando que quando voltou sentiu que "ainda não estava na altura de voltar a sorrir".

"São pessoas que me conseguem arrancar um sorriso, mesmo quando eu acho que ainda não está na altura de sorrir, o que é estúpido. Mas senti isso, que ainda não estava na altura de sorrir”, destacou ainda.

Concerto solidário e em homenagem a Sara Carreira

Também no início deste ano, David Carreira decidiu fazer um concerto solidário para angariar dinheiro para a associação que ajuda os profissionais do setor audiovisual. Um espetáculo virtual - 'Amor em Casa' - cujos lucros reverteram a favor da União Audiovisual. Um momento que serviu também para homenagear a irmã, Sara Carreira.

"Sentíamos que estávamos a fazer algo especial, criou-se uma energia que nunca encontrei em nenhum palco. E era um palco sem púbico, mas foi muito especial", explicou no documentário quando falou sobre o concerto solidário.

Um espetáculo que contou com a presença de muitos artista que - segundo a manager do artista, Joana Sousa - foram convidados não só para atuar ao lado de David como também para cantar músicas de Sara Carreira.

Nuno Ribeiro, que tem uma música com Sara Carreira, 'Para Não Chorar', interpretou este tema durante o concerto ao lado dos Calema.

"Posso dizer que foi o momento mais complicado que já tive no que diz respeito à parte emocional. Mas por outro lado senti que tinha que cantar a música e tinha que cantar melhor do que nunca porque acho que é isso que a Sara quer, que nós continuemos a mostrar tudo aquilo que foi feito", disse Nuno Ribeiro.

Por sua vez, os Calema destacaram que cantar a música de Sara "foi quase como continuar esse legado que ela deixou, aquele sorriso e aquele gosto pela música".

O documentário terminou com David Carreira a cantar com o irmão, Mickael Carreira, o tema 'O Teu Lugar'.

