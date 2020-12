A atravessar a fase mais difícil pela qual a família já passou, devido à morte da filha Sara Carreira, no início de dezembro, Tony Carreira conta no dia do seu 57.º aniversário - celebrado esta quarta-feira - com o apoio de todos os que lhe são próximos.

Como forma de assinalar o aniversário do pai e dar-lhe a força de que precisa para aprender a viver com a ausência de Sara, David Carreira dedicou ao pai uma emotiva mensagem.

"Amo-te, papá. Feliz aniversário. Nenhuma música chega para mostrar o que sinto por ti", escreve o filho de Tony na legenda de um vídeo que recorda a música que pai e filho lançaram juntos - 'Se eu Soubesse'.

