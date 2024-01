David Carreira e Carolina Carvalho estão de férias em Cabo Verde e destacaram já algumas imagens nas stories da suas páginas de Instagram.

Entre as fotografias e vídeo, David Carreira gravou a atriz enquanto estavam numa esplanada.

"Como é que está a ser o início das férias?", perguntou o cantor. "Muito bom", respondeu Carolina Carvalho.

Veja no vídeo da galeria as primeiras imagens do casal em Cabo Verde.

Leia Também: David Carreira em adoráveis novas fotografias com o filho