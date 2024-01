David Carreira é um pai 'babado' e as novas fotografias que o cantor mostrou na sua página de Instagram são a 'prova' disso mesmo.

Antes de viajar para Paris, o artista posou com o pequeno Lucas ao colo e partilhou as imagens com os fãs.

"Campo e Paris em 24 horas", escreveu na legenda dos registos, tendo juntado ainda algumas imagens na capital francesa. Veja na galeria.

