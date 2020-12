David Beckham revelou na sua conta de Instagram um vídeo de uma campanha contra a malária que protagonizou recentemente. Esta é uma iniciativa que marca pela diferença uma vez que o ex-jogador de futebol surge com uma aparência visivelmente mais velha, como se tivesse 70 anos.

No vídeo, David surge a falar como se já estivesse no futuro no momento em que a malária foi totalmente erradicada do planeta.

"A luta contra a malária é uma causa que está no meu coração porque a doença continua a ser uma grande assassina de crianças e temos a oportunidade de mudar isso na nossa vida", afirmou Beckham, segundo o Daily Mail.

A campanha foi lançada pela causa solidária 'Malaria No More UK'.



