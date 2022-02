Depois de décadas em palco a dar espetáculos, Dave Grohl começa a sentir os efeitos negativos da sua profissão.

O vocalista dos Foo Fighters, de 53 anos, notou que está a perder a audição no programa 'The Howard Stern Show', da semana passada, chegando a dizer que começou a ler os lábios das pessoas há 20 anos.

"Não faço um exame há muito tempo - quer dizer, sei o que vão dizer", afirmou o músico.

Grohl confessa que é extremamente difícil ouvir as pessoas em locais públicos, sendo que durante a pandemia passou por dificuldades por causa das máscaras.

"Se te sentasses ao meu lado num jantar, não conseguiria perceber uma palavra do que me dissesses, durante o tempo todo", contou a Stern. "Não há como. Num restaurante cheio, é pior. Isso foi a pior coisa desta pandemia, pessoas usarem máscaras. Leio lábios há 20 anos, então quando as pessoas vêm ter comigo e se põe [faz um som abafado para exemplificar], fico do género: 'sou um artista de rock. Sou surdo, não consigo ouvir o que dizes'", descreveu.

Grohl nota ainda que tem zumbidos no ouvido esquerdo, consequência da exposição constante a sons prejudiciais.

Contudo, no que diz respeito à música, Dave garante que a falta de audição não o prejudica, pelo menos por enquanto, uma vez que os seus ouvidos "ainda estão sintonizados para certas frequências", conseguindo perceber de imediato quando sai do tom numa criação.

O entrevistado sublinha, por fim, que nunca usou aparelhos durante os concertos, referindo que prefere ouvir a emoção do público ao vivo.

Leia Também: Cláudio Ramos revoltado: "Onde estão os histéricos e os indignados?"