Daniela Ruah vai conduzir mais uma vez o segmento 'Super Bowl Greatest Commercials', interação que acontece no intervalo do último jogo da principal liga de futebol americano e onde são apresentados os anúncios mais populares dos Estados Unidos que estão sob a votação do público.

A atriz portuguesa vai estar ao lado de Boomer Esiason na apresentação, como a própria fez saber esta terça-feira nas suas redes sociais.

"Notícia! Este homem fofo e eu vamos apresentar SUPERBOWL’s GREATEST commercials outra vez, desta vez em Miami! Estou num chitex... até jáaaaa", anunciou na legenda de uma fotografia na qual aparece ao lado de Boomer Esiason.

Leia Também: Casa Branca em jogo no Super Bowl. Anúncio de custa 8,9 milhões