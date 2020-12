Todos os anos por esta altura, a convite da produtora CBS Studios, Daniela Ruah surpreende doentes do Hospital Pediátrico de Los Angeles para lhes levar mais magia e alegria na época natalícia. Este ano, devido à pandemia, a tradição teve de ser adaptada e decorreu através de uma videochamada, como a atriz destacou nas suas redes sociais.

"Fico triste por não poder visitar as crianças no Children's Hospital L.A. com a nossa grupeta habitual da CBS, mas felizmente os organizadores destes dois grupos ainda conseguiram alcançar um pouco do espírito desta época através da magia da tecnologia... Espero que tenhas gostado do presente, querida Coco", disse a atriz.

A mensagem de Daniela Ruah consta na legenda de um vídeo do momento em que esteve à conversa com uma das crianças do hospital. Veja abaixo.

Leia Também: Daniela Ruah surpreende fãs em vídeo a cantar (e a tocar) para os filhos