Daniela Ruah surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia antiga onde aparece junto da mãe. Uma imagem que chegou com uma mensagem sobre o Dia da mãe, que se celebrou este domingo, 2 de maio.

"Ontem foi dia da mãe mas posto isto hoje: Por vezes pensamos nas mães como dado adquirido - não entendemos o acto de ser chauffeur, a preparação constante de comida, as palavras feias 'vai-te embora' quando estamos com birra", começou por escrever esta segunda-feira, 3 de maio.

"Fizeste o mestrado comigo às costas porque não havia dinheiro para baby sitters, e a família estava do outro lado do mundo, e depois foste dona de uma empresa enquanto 100% presente comigo", recordou de seguida.

"Foste a todas as peças de teatro, eventos desportivos, espectáculo de dança, trouxeste o trabalho de casa para a escola nos dias em que me esquecia dele na secretária... e até ser mãe nunca percebi a trabalheira e a energia que injectavas em tudo. Porquê? Porque fizeste tudo com sorriso na cara", completou.

