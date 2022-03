Daniela Ruah assinalou este domingo o Dia do Pai, que se celebrou ontem, com uma partilha nas redes sociais na qual falou sobre o problema de saúde do progenitor, Moisés Carlos Ruah.

"Vai com um dia de atraso, mas não deixo de celebrar este homenzão no Dia do Pai… O meu pai teve um AVC há uns anos e faz terapia frequentemente. Mas ainda é assim que o vejo, e quando sonho com ele, ainda são estas as nossas brincadeiras. Sou uma filha sortuda", escreveu.

A mensagem da atriz acompanha duas memórias em que o pai mostra a sua vitalidade no ginásio.

Antes de terminar, Daniela Ruah realçou ainda que esta data deve homenagear todos os "pais, tios, avós e qualquer pessoa que tenho educado uma criança".

