Daniela Ruah não podia estar mais feliz com o desafio que lhe foi feito e que aceitou com toda a força. A atriz foi uma das dez mulheres desafiadas pela produtora Ukbar Filmes para o projeto 'Contado por Mulheres'. Uma iniciativa onde vão realizar dez telefilmes, baseados em obras literárias, que serão rodados entre abril e agosto, em dez localidades do Centro de Portugal. A estreia deste trabalho será na RTP, no final do ano.

Uma noticia que Daniela Ruah não resistiu em destacar na sua página de Instagram, esta segunda-feira, 8 de março.

"O Dia Internacional da Mulher é perfeito para finalmente poder partilhar um projecto que me traz tanta felicidade! A Ukbar Filmes desafiou dez mulheres com experiências diferentes na área audiovisual a realizarem dez telefilmes, escritos por autores portugueses, todos rodados em municípios diferentes", começou por contar aos fãs.

"Vamos demonstrar o poder feminino atras das câmaras, a genialidade dos autores portugueses e a beleza do nosso pais em 'Contado por Mulheres'. Obrigada à RTP e às câmaras municipais pelo apoio! Fiquem atentos", rematou.

De referir que a Daniela Ruah, juntam-se a este projeto Anabela Moreira, Ana Cunha, Cristina Carvalhal, Maria João Luís, Sofia Teixeira Gomes, Diana Antunes, Fabiana Tavares, Laura Seixas e Rita Barbosa.

Leia Também: Telefilmes realizados por dez mulheres portuguesas estreiam no fim do ano