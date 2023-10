Daniela Ruah viveu um domingo diferente e único. A atriz esteve a participar num evento por uma boa causa e fez questão de partilhar tal momento com os seguidores da sua página de Instagram.

"Domingo foi incrível! Não só atingi um objetivo enorme (mãe, consegui!) mas fi-lo ao lado de amigos maravilhosos e o triatlo de Malibu angariou mais de $1.2 milhões para o Hospital pediátrico de LA", começou por dizer junto de um vídeo com imagens deste dia especial.

"Parabéns a todos os que participaram e muito obrigada do fundo do coração pelas doações! Esta jornada foi inesquecível. Bora fazer outra vez no próximo ano???", acrescentou. Veja abaixo as imagens:

