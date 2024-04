Aos 27 anos, Daniela Melchior já deu vários passos lá fora e foi sobre a carreira que conversou com Vítor Gonçalves na 'Grande Entrevista', da RTP3.

Questionada se sonhava que hoje iria estar neste patamar, a atriz revelou logo ao início que houve uma cartomante que previu o trabalho além fronteiras.

"Vou já começar com uma confissão. A minha mãe é uma pessoa muito espiritual e ela há uns largos anos, depois de eu fazer a minha primeira telenovela, ela costumava consultar cartomantes e levou-me a uma pela primeira vez - estava muito curiosa. E a senhora começou a dizer que me via a trabalhar no estrangeiro com atores internacionais e tudo mais. Não acreditei em nada e hoje em dia já fico mais curiosa ainda, porque efetivamente previu qualquer coisa", confidenciou.

Ao falar da experiência internacional, lembrou também que os passos lá fora "foi uma coisa que aconteceu e não que tenha procurado".

Na altura, lembra, estava a fazer uma novela quando foi contactada por um manager que viu o trailer do filme 'Parque Mayer', "todo em português".

"Não percebeu nada, mas ficou muito intrigado com a minha atuação e enviou um email à minha agente cá em Portugal, a dizer que gostava muito de me ir enviando audições à distância (através de vídeo)", contou.

Após fazerem uma reunião através de uma videochamada, "porque queriam perceber se a pessoa existia mesmo", o manager comprometeu-se a enviar-lhe as tais audições. E foi à terceira que foi de vez, quando conseguiu ficar com o papel para 'Esquadrão Suicida'.

Entretanto conseguiu um outro papel no filme 'Fast X' e, mais recentemente, em 'Road House'. Sobre a preparação para este último trabalho, destacou que a preparação foi "breve".

"Estava ainda a rodar o 'Velocidade Furiosa' quando todo o processo de ser contratada para este 'Road House' aconteceu. E depois foi, praticamente, voltar de Londres, desfazer malas e fazer malas para ir para a República Dominicana", explicou, referindo que depois viveu quatro meses no país.

Ao falar sobre como foi trabalhar com Jake Gyllenhaal, realçou que o ator é "muito calmo e fala sempre muito baixo". "Mas é muito profundo enquanto pessoa e pensa muito sobre tudo o que está a fazer, porque é que está a fazer...", acrescentou.

O momento em que esteve à conversa com Kelly Clarkson, no 'The Kelly Clarkson Show', também foi tema de conversa, isto porque levou para a apresentadora alguns pastéis de nata. Mas não foi a única vez que levou o doce típico português. "Quando fui rodar o 'Esquadrão Suicida', no trolley levei, no total, 90 pastéis de nata", partilhou.

