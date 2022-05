Horas depois de ter partilhado um vídeo na sua página de Instagram, onde foca a sua cara, Daniela Melchior recebeu uma mensagem onde se podia ler: "Nariz de batata".

Palavras que a atriz fez questão de destacar numa outra publicação que fez na mesma rede social, e onde respondeu à letra.

"É por estas e por outras que as meninas crescem a achar que têm algo de errado com a sua cara (até eu que escrevo isto já cheguei a não publicar fotografias e vídeos por não me sentir confortável com o meu nariz). Só se sentem confortáveis com filtros ou depois de fazer cirurgias", começou por dizer Daniela Melchior ao reagir à crítica.

"Não sou contra procuramos ser a nossa melhor versão por nós, mas a autoaceitação é muito importante. Raparigas, os narizes não existem para ser bonitos, nem finos, nem arrebitados, existem para respirar (e não só) e não parecermos o [Lord] Voldemort [personagem de 'Harry Potter']", rematou.

© Instagram

Veja na galeria o vídeo da artista que deu origem à crítica.

Leia Também: Ana Catharina do 'Big Brother' reage a críticas devido a look ousado