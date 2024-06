Daniela Melchior usou a sua conta no Instagram para partilhar fotografias com o 'melhor amigo de quatro patas'.

Na legenda das imagens, a atriz explicou que se 'cruzou' com uma publicação na mesma rede social e que a deixou pensativa.

"No outro dia passou por mim um post no IG que me fez pensar no facto de que somos 95% das memórias dos nossos animais de estimação. Para nós eles são ‘apenas’ uma fase, mas que para eles somos o seu álbum de memórias inteiro", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

