Várias são as celebridades que estão a aproveitar o último dia do ano para relembrar como foi o seu 2024.

Daniela Melchior aderiu à tendência e fez uma publicação na sua conta de Instagram onde mostra os melhores momentos do ano que termina esta terça-feira.

"Obrigada 2024. 2025, estou pronta para ti", lê-se na legenda.

Nela, é possível ver 12 montagens, uma para cada mês do ano com quatro fotografias. Ao longo das imagens, é possível ver os destaques que a atriz quer lembrar, como as suas viagens, os seus trabalhos, e momentos de cumplicidade com a sua cadela.

