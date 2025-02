Daniela Martins e Diogo Silva de 'O Noivo é Que Sabe' foram pais da pequena Dara Diogo no dia 9 de janeiro. Estando a viver esta nova etapa da sua vida, a antiga concorrente tem partilhado com os seguidores alguns momentos carinhosos com a bebé, mas sem nunca perder o humor.

Este sábado, 1 de fevereiro, Daniela publicou um vídeo intitulado: 'A ver se ela é parecida comigo'.

No mesmo, a criadora de conteúdos segura a bebé no colo que parece bem confortável no colinho da mãe.

Já na legenda, Daniela Martins recorreu ao humor: "Quem mais faz filhos parecidos com o pai? Eu acho que ela tem o meu olhar, mas insistem em dizer que é parecida com pai… não é justo".

E ainda acrescentou na legenda: "Vou bloquear quem disser que é parecida com o pai! Não andei 9 meses carregada para isto".

Ora veja.

Leia Também: Daniela Martins e Diogo Silva de 'O Noivo é Que Sabe' já foram pais!