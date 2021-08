Setembro está a chegar e com ele uma nova temporada de entrevistas em 'Alta Definição'. Depois da habitual pausa para férias, o programa vai retomar já no próximo sábado, dia 4, e Daniel Oliveira já revelou o nome do entrevistado.

"Paulo Rangel, deputado ao Parlamento Europeu, num testemunho de vida único. Todas as perguntas. Todas as respostas. Este sábado, no Alta Definição", anunciou nas redes sociais.

Recorde-se que o eurodeputado viu-se recentemente envolvido polémica na sequência de terem sido publicadas nas redes sociais imagens suas alcoolizado pelas ruas de Bruxelas. Paulo Rangel reagiu na altura, afirmando que se tratou de "um excesso num jantar com amigos" e que o momento aconteceu há já vários anos.

