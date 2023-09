Preparado para mais um ano como diretor de programas da SIC, Daniel Oliveira continua muito focado em manter o canal como líder de audiências. É esse o principal objetivo para a nova temporada televisiva e nem as apostas de peso do principal canal concorrente o assustam.

Falamos dos regressos de 'Big Brother', 'Dança com as Estrelas' e 'Morangos com Açúcar', bem como as estreias da novela 'Cacau' e do concurso 'Onde Está o Dinheiro?', que juntará na apresentação Kelly Bailey e David Carreira, tudo projetos que em breve serão vistos na TVI.

Para fazer frente a tudo isto, a SIC anunciou esta terça-feira, dia 5 de setembro, os formatos com que segue para os próximos meses, destacando-se a trama 'Papel Principal' e 'Hell's Kitchen Famosos', ambos ainda sem data de estreia.

Neste evento, que aconteceu no Capitólio e que reuniu as principais estrelas do canal, Daniel Oliveira aceitou falar com os jornalistas. "Estamos satisfeitos por termos conseguido apresentar um conjunto de propostas que correspondem ao que entendemos ser hoje a televisão, que é falar para muitos públicos diferentes e respeitando os modos de consumo, também eles diferentes", começou por dizer o comunicador, sublinhando assim a importância que as plataformas de streaming e as redes sociais têm vindo a assumir na vida dos espectadores.

Entusiasmado com 'Papel Principal', Daniel fez questão de sublinhar os motivos que o levam a depositar tantas expetativas neste projeto que considera ser inovador na televisão portuguesa. "A novela tem camadas sobre camadas, um bocadinho na lógica do 'Amor Amor', em que retratámos a música popular, aqui vamos retratar a comédia à portuguesa, a revista, e todo esse imaginário que está muito presente. É uma novela que acredito que pode reconciliar-se com muito público que há algum tempo não vê novelas. É muito cómica, com uma história muito bem contada e com excelentes interpretações. Acredito que tem esta capacidade de ser um bálsamo de leveza e, ao mesmo tempo, ser uma história sustentada que pode tocar vários públicos", fez notar.

A novela conta com nomes grandes da representação, tais como Joaquim Monchique, Marco d'Almeida, Ângelo Rodrigues e Victoria Guerra, atores que, segundo Daniel Oliveira, foram fáceis de aliciar: "Todos os atores que convidámos e que tiveram um primeiro contacto com a história ficaram muito entusiasmados, porque mais uma vez temos a preocupação de que os núcleos secundários não sejam assim tão secundários. Não há o núcleo cómico nem o núcleo 'x' ou 'y', toda a história se liga".

'Big Brother' estreia na TVI já no próximo domingo, dia 10 de setembro, e precisamente uma semana antes foi para o ar o primeiro episódio de 'Casados no Paraíso'. Daniel Oliveira nega que esta tenha sido uma estratégia para anular o impacto do reality show da estação rival e que tudo já estava planeado para ser desta forma.

"Lançámos as nossas apostas no timing que estava previsto. O que queremos é que as pessoas sigam o programa, que tem uma narrativa construída para ser seguida quase como uma novela. O público é soberano e tem sempre razão. Na próxima semana e no dia seguinte continua a haver programação. Há momentos em que as estações podem estar mais fortes com determinadas estreias mas nós acreditamos nas nossas apostas", realçou, garantindo que nem ele nem a SIC estão assustados com o que Cristina Ferreira e a sua equipa anunciaram. "A SIC está concentrada nas suas apostas e no que tem para oferecer aos espectadores. Não condicionamos o que fazemos em função dos outros. Nós temos um caminho e esse caminho está muito bem trilhado desde que assumi este cargo, em 2018", rematou.

Para além de 'Papel Principal', a SIC apoia-se em 'Hell's Kitchen Famosos'. Daniel Oliveira garantiu aos jornalistas que a próxima temporada é "a melhor de sempre", explicando porquê: "Quando fazemos um programa com famosos não sabemos de que forma é que eles se vão dar à competição, porque têm uma imagem a defender. O que este programa conseguiu foi uma dose de humor muito vincada, porque há alguma inabilidade de alguns deles no início, e uma dose de competição que não esperava que fosse tão acirrada. Acredito que será uma temporada surpreendente".

De forma a contrariar algumas revelações que já foram divulgadas em alguns meios sobre o potencial vencedor, o diretor da SIC deixou claro que foram gravados "vários finais" e que o "próprio vencedor ou vencedora só vai saber que o é no momento em que estiver a passar na televisão".

Por fim, questionado sobre as recentes declarações de Alexandra Lencastre onde ficou clara alguma desilusão sentida sobre a sua passagem pela SIC, Daniel Oliveira recusou comentar o que foi dito.