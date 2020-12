Daniel Oliveira juntou-se ao vasto leque de figuras públicas que no último dia do ano resolveram usar as suas redes sociais para partilharem com os seus seguidores um desabafo onde fazem o balanço de 2020.

Para ilustrar o seu desafiante ano de 2020, Daniel Oliveira reuniu duas fotografias que, na sua opinião, deixam claro que este ano "também foi Amor".

"As fotos são do mesmo dia, em março, em pleno confinamento, no auge do mais complexo dos desafios que vivi profissionalmente e que todos vivemos em sociedade. Pouco ou nada se comparado com quem esteve e está na linha da frente ou de quem perdeu pessoas, mas, ainda assim, muito à medida de cada um. E em todos os dias de chumbo de 2020, um olhar inocente, feliz e despreocupado surgia para raiar a vida de ternura e amor. E nisso, uma lição. Bom ano, com Amor, a todos", escreve diretor-geral de entretenimento e diretor de programas da SIC.

Recorde-se que, a nível profissional, Daniel Oliveira teve ainda de lidar com a saída de Cristina Ferreira da SIC. Já no campo pessoal, o apresentador e a mulher, Andreia Rodrigues, ficaram a saber que vão ser pais da segunda filha em comum.

