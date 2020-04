Daniel Oliveira, atual diretor de programas da SIC, fez questão de festejar nas redes sociais a vitória de duas novelas da estação.

"Dupla vitória internacional para as duas novelas da SIC. Com produção da SP Televisão, a 'Terra Brava' e a 'Nazaré' vencem os principais troféus de Telenovela nos prémios WorldMediaFestivals | Television & Corporate Media Awards", começou por destacar o apresentador do 'Alta Definição' na sua página de Instagram.

"Um feito notável de duas extraordinárias equipas que no ecrã são representados por dois conjuntos de talentosíssimos atores de uma matéria prima especial. Muito orgulho de todos os profissionais de todas as fases de criação e execução de ambas os projectos, que contribuíram para que a qualidade das novelas já reconhecidas pelo público em Portugal fosse agora distinguida além fronteiras", acrescentou, afirmando que "este reconhecimento internacional é um estímulo suplementar para a indústria de ficção que vive hoje o desafio de se reinventar".

"Quem melhor dos que atores para materializar essa reinvenção? Esta é também mais uma prova da qualidade técnica e artística produzida em Portugal. Parabéns!! Obrigado", rematou.

