"14 anos de 'Alta Definição' e tantas vidas, tantas histórias contadas e por contar". Foi desta forma que Daniel Oliveira começou um texto que procura assinalar o aniversário do programa de entrevistas da SIC, que conduz desde o início.

O também diretor de programas destacou algumas das fotografias que marcaram o formato e na legenda deixou o seu agradecimento a todos os que dele fizeram parte.

"14 anos de 'Alta Definição' e tantas vidas, tantas histórias contadas e por contar. Desde o primeiro dia que olhámos as emoções nos olhos e cuidámos de segredos e confissões, em exclusivos que deram muito que falar. Celebrámos as conquistas de outros como se fossem nossas e as nossas partilhando-as com todos. Falámos com governantes e desgovernados e com a restante maioria", iniciou Daniel Oliveira.

"De Portugal fomos a Donestsk, Nova Iorque, Auschwitz, Rio, Paris, Madrid, Los Angeles ou Cidade do Cabo. Amámos, sofemos e sonhámos. Morreu-nos gente e nasceram novas esperanças nas vidas de quem faz e de quem vê. Tudo como na vida. 14 anos depois, ainda estamos aqui. Parabéns à equipa, segredo maior destes 14 anos! E obrigado a todos", concluiu o comunicador.

Confira na galeria as imagens partilhadas por Daniel Oliveira.