Sónia parece ter encontrado o seu verdadeiro papel na casa, o de conselheira sentimental. Além de ter dado dicas de como fazer Ana Catharina conquistar a atenção de Renato, a vendedora ambulante esteve também a consolar Daniel Monteiro.

O bombeiro de Valongo mostrou-se abatido e Sónia decidiu conversar a sós com ele, ficando assim a saber que o motivo do seu desânimo se deve à relação com Iury.

Daniel parece não estar a receber o mesmo carinho que oferece à personal trainer e isso fê-lo recordar um drama amoroso: "Sofri nove anos com uma mulher, não vou sofrer mais".

Com isto, Sónia consolou-o dizendo que "Iury não o vai fazer sofrer" e tentou perceber o que fez Daniel sentir-se mal, mas este remeteu-se ao silêncio.

