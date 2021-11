Daniel Cady e Ivete Sangalo estiveram no centro das atenções depois do nutricionista apagar todas as fotografias do casal nas redes sociais, o que levantou rumores de separação.

Com o objetivo de colocar fim às especulações, Daniel Cady esclareceu que o casal não enfrenta nenhuma crise.

"Já vou logo começar a live adiantando esse assunto, que foi fofoca pura. Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram e soltou isso", começou por dizer no seu Instagram.

Daniel Cady adiantou que o facto de ter apagado as fotos em que aparece com a mulher se tratou apenas de uma estratégia de marketing.

"O que era para ser uma surpresa, uma coisa bacana do trabalho com as camisas, virou esse reboliço todo aí. Está tudo bem por aqui. Tudo em paz com a minha família, graças a Deus", rematou.

