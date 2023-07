Liliana Filipa viajou até ao Algarve para desfrutar de uns dias de férias ao sol com os dois filhos, Ariel, de 5 anos, e Santi, de 4.

Na sua conta no Instagram, a influenciadora digital publicou algumas fotografias onde aparece sozinha, mas também com as duas crianças.

"Noites quentes de verão", escreveu, numa publicação na qual aparece em fotos captadas de noite, algumas das quais ao lado do filho.

"Que perfeição esse baby, meu Deus", escreveu Daniel Alexandre, pai das duas crianças, num comentário na publicação.

