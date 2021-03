Um dia depois de ter celebrado o aniversário, Dânia Neto recorreu às stories da sua página de Instagram para agradecer todo o carinho recebido.

"Estou a passar para agradecer as mensagens de ontem, no dia do meu aniversário, pelo vosso carinho, muito obrigada", começou por dizer aos fãs, revelando que o seu telemóvel acabou por "bloquear" com "tantas coisas" que lhe foram enviadas neste dia especial.

"Infelizmente o meu telefone bloqueou com tantos vídeos e tantas coisas aqui a chegar e não consegui partilhar mais coisas, mas prometo ainda partilhar umas fotografias giras aqui nos stories", disse.

Uma data especial que levou a atriz a viver um dia "lindo". "Muito obrigada, foi um dia muito feliz para mim. Estava um dia lindo, cheio de sol. Consegui fazer tantas coisas... Foi um dia mesmo bom", rematou.

