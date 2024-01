Dânia Neto está a desfrutar de uns dias em família na Bahia, no Brasil, e usou a sua conta no Instagram para partilhar as primeiras fotografias destes dias ao sol.

A atriz viajou com o companheiro, Luís Matos Cunha, e os dois filhos do casal, Salvador de quatro anos, e António, de quatro meses.

"Eita, gente boa! Bom dia, Bahia!", escreveu a atriz na legenda das fotografias, nas quais se pode ver o filho mais velho do casal num escorrega de água, mas também fotografias da mamã com o mais pequeno ao colo.

Veja as fotografias na galeria.

