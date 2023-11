Dânia Neto atravessa uma fase feliz e na madrugada deste sábado, dia 18 de novembro, partilhou um conjunto de fotografias com os dois filhos, Salvador e António Maria, revelando um pouco de como foi o seu dia.

"A loucura das rotinas, o loop dos dias, ser mãe de dois é intenso. Mas tudo se faz quando existe amor envolvido. Fica um bocadinho do nosso dia", começou por escrever a atriz.

"Dançámos todos juntos. O papi fez o jantar (que estava muito bom). Demos o banho ao bebé com o mano mais velho sempre a liderar, e eu faço questão que assim seja, para que ele se sinta sempre parte importante da ajuda. Diz que a muda da fralda é a sua missão e fica chateado se alguém ousa trocar a fralda ao irmão sem que ele esteja presente no processo!", contou, prosseguindo com as restantes atividades do dia.

"Tenho conseguido gerir os meus dias, de forma a conseguir pelo menos 1h do meu dia para fazer algo que me dê prazer. Esta semana fiz uma caminhada junto ao rio. Trabalhei na segunda-feira em conteúdos que me dão tanto prazer fazer. Fiz a minha primeira aula de yoga pós parto. Recebi a professora cá em casa. E hoje consegui depois de mais de dois sem fazer, regressar ao Pole Dance que tanto adoro e fiz uma aula, fez me tão bem. Foi uma semana em cheio!", terminou a atriz, questionando os seus seguidores sobre como foi a semana.

Leia Também: Dânia Neto mostra "coração de mãe babada" em ternurenta partilha