Dânia Neto não poderia estar mais feliz com a forma como escolheu terminar as suas férias de verão. A atriz encontra-se na Madeira na companhia do companheiro, Luís Matos Cunha, e do filho de ambos, Salvador.

Nas suas redes sociais, a atriz e o namorado têm partilhado as melhores imagens desta que é a "primeira aventura fora, em tempos de Covid-19".

Passeios, vistas encantadoras e refeições apetitosas a três são os elementos principais desta férias em família. Veja as imagens na galeria.

