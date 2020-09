Mochila às costas e autocaravana pronta a fazer-se à estrada, Mariana Monteiro partiu na companhia de amigos com destino a umas férias marcadas pela aventura.

A atriz fez uma 'road trip' por Portugal onde percorreu centenas de quilómetros e conheceu locais encantadores.

"Aproximadamente 850 km depois, praias incríveis, que desconhecia na sua maioria, 11 pores-do-sol (mergulhos não contabilizados), duas picadas de mosquito (uma conquista!), 2 livros e a certeza de que o nosso país é realmente incrível e com muito para explorar (pandemias à parte). Agora de regresso a Lisboa fazia novamente as malas", declara a atriz nas suas redes sociais, onde dá conta do fim das suas férias.

Recorde na galeria as imagens que marcaram esta aventura.

Leia Também: Chegaram ao fim as férias de Luana Piovani em Ibiza