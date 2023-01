Dezassete anos depois, o 'Dança Comigo' está de volta à RTP. O anúncio foi feito esta terça-feira, dia 17 de janeiro, por Sílvia Alberto, que irá apresentar o formato novamente.

"A assistir e a comentar desde a primeira fila vão estar duas mulheres poderosas com créditos firmados na área, a Noua e a Sónia Araújo, juntamente com quem sabe mesmo produzir um grande espetáculo, o Sr. Filipe La Féria", escreveu a comunicadora na legenda de algumas imagens dos intervenientes.

"Aos domingos, uma alternativa de serão, divertida, cheia de ritmo e para todas as idades. Venham dançar connosco", completou.

Importa lembrar que no 'Dança Comigo', "diferentes celebridades terão que demonstrar as suas habilidades sobre a pista de dança e apenas uma será a vencedora", explica a RTP no site oficial da estação.

O concurso tem estreia marcada para o próximo dia 29 de janeiro.

