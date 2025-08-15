Luís Montenegro tem sido alvo de inúmeras críticas pela forma como tem lidado com os incêndios que continuam a deflagrar em Portugal, sobretudo em Arganil (Coimbra) e Sátão (Viseu).

Não ficando indiferente às situações de desespero que ao longo desta semana têm sido retratadas na comunicação social, Dalila Carmo dirigiu uma carta aberta ao primeiro-ministro, apelando para uma atuação mais ativa.

"Exmo. Sr. primeiro-ministro Luís Montenegro,

É que temos o país a arder. Era seu costume criticar o antigo primeiro-ministro nessa matéria e chegou a exigir-lhe um pedido de desculpas aos cidadãos. E agora Sr. primeiro-ministro? Onde é que o senhor está? E que medidas tomou na prevenção de combate aos incêndios florestais? Não o estamos a ouvir.

Eu sei que é agosto. Mas o país continua a arder. E agradecer o 'esforço de mulheres e de muitos homens: dos bombeiros, da Proteção Civil, da GNR, dos sapadores florestais, das Forças Armadas, de todas as forças de segurança, dos autarcas e de muitos cidadãos anónimos' não é suficiente.

Que medidas tomou para evitar chegarmos a este lugar novamente? E até quando olharemos para isto apenas quando começa o flagelo? Temos muita vergonha, Exmo. Sr. primeiro-ministro", pode ler-se na carta em questão.

Entretanto, e em resposta a um seguidor, a artista acrescentou: "E com a nova e desastrosa Lei dos Solos, o ideal é mesmo acabar com os espaços florestais e agrícolas. Está tudo pensado. Vão florir imensas 'vivendas' novas. Parêntesis grande para papel e celulose que precisamos de crescimento rápido e inconsequente a longo prazo.

Obras públicas é que é. Estudos de impacto ambiental? Foram as nossas cabeças tontas e idealistas quem inventou o conceito. Mas só as deste país. Porque uma grande parte do mundo civilizado já percebeu o que vamos perceber nós daqui a outros 50 anos. Ou não".