Dália Madruga usou a sua conta de Instagram esta sexta-feira, 17 de dezembro, para partilhar um vídeo absolutamente irresistível do filho mais novo, o bebé Joaquim, que nasceu no passado mês de agosto.

"Alguém a precisar de sorrir hoje? Não precisam de agradecer", escreveu a antiga apresentadora na legenda da publicação.

Recorde-se que o menino é fruto do atual relacionamento de Dália com Marcos Tenório Bastinhas, com quem tem mais dois filhos em comum: Clara e Alice.

Dália é ainda mãe de João, de 14 anos, que nasceu de uma relação anterior.

