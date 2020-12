Passado um mês desde a morte do pai, Dália Madruga encontra motivos para sorrir junto do marido, Marcos Bastinhas, e dos filhos. Esta quadra será vivida com particular tristeza e saudade, mas a irmã de Núria Madruga não deixou de desejar os melhores votos aos seguidores.

Em dia de consoada, Dália brindou os internautas com uma adorável fotografia em que aparece com o companheiro e os três filhos - Alice e Clara, do atual casamento, e João, de um relacionamento passado.

"Um feliz natal para todos, muito amor e essencialmente muita saúde", desejou na descrição da imagem.

