Com a pequena Alice em casa com a mãe e o irmão, as manhãs de Dália Madruga têm sido especiais.

"As manhãs cá em casa…". Foi com estas palavras que Dália Madruga deu início a uma recente publicação que fez na sua página de Instagram e onde mostra um vídeo dos filhos mais novos. Uma carinhosa partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores. "A Alice tem ficado em casa, diz que quer tomar conta do mano, eu sei que é pelo mimo e está tudo bem, com tempo há-de perceber que o mano não tira, só acrescenta", explicou. "Hoje quis mudar a fralda, ela vestida de mãe, o cabelo ainda despenteado e o ar incrédulo do mano… Impossível conter as gargalhadas, mas elogiando-a sempre, mesmo quando tentou pôr a fralda ao contrário", rematou. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ????? ??????? (@daliamadruga) Recorde-se que além de Alice e do pequeno Joaquim, que nasceu em agosto, Dália Madruga e o companheiro, Marcos Tenório Bastinhas, são também pais de Clara. Dália é ainda mãe de João, o filho mais velho, fruto de uma relação anterior. Leia Também: Vídeo. Dália Madruga partilha momento único do batizado dos filhos Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram