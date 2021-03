Dália Madruga vive um momento muito feliz. A figura pública está grávida pela quarta vez, como anunciou esta quarta-feira, 24 de março.

Num vídeo em que os filhos aparecem com uma camisola com o ano do seu nascimento, terminando com o destaque de um body de bebé com a data de 2021, foi desta forma que partilhou a notícia com os seguidores da sua página de Instagram.

"2007; 2014; 2017; E agora em 2021", escreveu na legenda das imagens que pode ver abaixo.

Perante a notícia, Dália Madruga recebeu uma onda de carinho dos que a seguem.

Recorde-se que a figura pública e o marido, Marcos Tenório Bastinhas, são pais das pequenas Clara e Alice. Dália é também mãe de João, fruto de uma anterior relação.

Leia Também: Irmãs Dália e Núria Madruga recordam falecido pai em dia especial