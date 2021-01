Dakota Johnson revelou no 'The Late Late Show with James Corden' que é uma "grande fã" de tatuagens.

"Não sei por que estou surpreendido", respondeu Corden, levando a atriz a acrescentar, na brincadeira: "Também não sei por que estás surpreendido".

Mas não ficou por aqui e destacou: "Não sou viciada em tatuagens. Quer dizer, tenho 11 ou 12, não sei".

Também ficou surpreendido? Veja este momento na publicação abaixo:

