Com 2021 a chegar ao fim, começaram a 'espalhar-se' as reflexões e os desejos para o próximo ano. Os famosos são não exceção e também partilham este momento com os seguidores nas redes sociais.

João Paulo Sousa, por exemplo, foi uma das caras conhecidas que recorreu ao Instagram para falar sobre estes últimos 12 meses, que foram preenchidos com muitos projetos.

"Às vezes gostava de acreditar mais na sorte! Para lidar com aqueles dias em que 'não fiz o que queria', os dias em que acho que 'não fui bom suficiente' ou aqueles em que 'podia ter feito mais e melhor!' Mas quando esses dias passam, lembro-me da sorte que tenho em não acreditar muito na sorte… ou de não ficar à espera que ela faça por mim aquilo que não me apetece fazer", começou por escrever.

"Atenção, vamos ser honestos: dá mais trabalho ser otimista do que derrotista. Assim como: Dá mais trabalho levantar da cama do que ficar deitado! Mas estar quieto não é para mim… É a minha sorte", afirmou.

"Apesar de 2021 merecer todos os nomes que lhe queremos chamar… o meu foco está nas coisas boas para recordar e celebrar: Em janeiro de 2021 tive a sorte de fazer dupla com a Cláudia, a apresentar a 'Casa Feliz'! Criei um podcast, e tive a sorte de passar horas a aprender sobre bem estar físico e mental no 'Isso é psicológico!' Depois, pela sorte de existir ciência, finalmente, pude voltar a subir a palco para animar milhares de pessoas com os 'InsertCoin' (houve algumas lágrimas à mistura", enumerou.

"Mais tarde, quis a sorte e quis o Rui Unas que eu fosse apresentar o 'Maluco Beleza', descubro, por sorte, que o João Baião nunca lá tinha estado! Agarrei nele e levei-o! Voltei a agarrar nele para o mandar ao ar quando ganhou um Globo de Ouro! (sorte a de quem o tem nas suas vidas!) E foi também em 2021 que fui para a Rádio Comercial, a sorte voltou a estar do meu lado porque fui recebido com uma generosidade e carinho que só alguém tão especial e sensível como a Ana consegue dar", continuou.

Mas não ficou por aqui: "Por falar em pessoas doces, em 2021 a Bárbara Tinoco convidou-me para apresentar a sua estreia, esgotadíssima, nos Coliseus! 2021 continuou a passar e ainda voltei à 'Casa Feliz', e desta vez tive a sorte de não ir sozinho, apresentei com a Diana, o Baião e a Cláudia! E mesmo quando apresentei sozinho o 'Estamos em Casa' tive a sorte de conseguir encher a casa de grandes convidados e amigos que admiro".

"Por falar em amigos e pessoas que admiro, estou ao lado deles todos os domingos e também nos corredores da SIC! Epá, que sorte", rematou.

Às palavras, o apresentador da SIC junto ainda algumas imagens. Veja abaixo a publicação na íntegra:

