Cristina Ferreira recebeu um presente no mínimo original. Trata-se de um retrato seu no qual aparece com uma coroa de rainha. Na imagem pode ainda ler-se "D. Cristina I, rainha do NOS Alive". A apresentadora revelou-se surpresa e ao mesmo tempo bastante feliz com o presente.

"Eu adoro isto, vou pôr no meu quarto. Olha que bonita que eu estou", disse ainda a comunicadora da TVI num vídeo do Instagram no qual exibe a referida moldura.

