Cristina Ferreira partilhou com os seguidores das redes sociais que esta sexta-feira, 26 de agosto, estava nas Caldas da Rainha com os D.A.M.A.. Sem revelar pormenores, a apresentadora disse apenas que foi "literalmente raptada", mas ao fim do dia acabou por explicar tudo o que aconteceu.

"26.08.22. Guardei a data para não me esquecer. Hoje estava a ser um dia de merda. Eram três da tarde quando falei com o Guima e lhe contei. Instantes depois recebi uma chamada e só ouvi: 'bora, vais connosco, vamos às Caldas, ainda voltamos hoje. Não vais ficar em casa assim'. Vesti-me em 10 minutos e estavam à minha porta para o que se tornou um dia muito feliz.

E assim assisti ao meu primeiro concerto ao vivo dos D.A.MA.. O que vocês sabem deles é muito bom mas o que vocês não sabem é muito melhor. Kasha, Miguel Cristovinho e Miguel Coimbra, obrigada. Hoje senti verdadeiramente aquilo a que se chama amizade", escreveu.

Na publicação, a apresentadora deixou um vídeo e várias fotografias da tarde e noite que passou nas Caldas da Rainha com os artistas.

A banda portuguesa, na caixa de comentários, deixou a seguinte mensagem: "Estamos cá".

