José Carlos Malato continua a associar-se ao centro de apoio ao sem-abrigo 'Casa', e participa ativamente em várias ações solidárias. Momento que tem vindo a partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

Ainda esta quarta-feira, o apresentador da RTP partilhou nas stories uma fotografia que destaca precisamente o momento em que sai de casa para ajudar as pessoas que moram na rua. Um gesto solidário que partilha com a família, tendo-se mostrado na companhia do cunhado.

"Mais um dia de ir para o terreno e meter o medo no bolso. Toda a família a ajudar! Cunhado", disse.

Leia Também: José Carlos Malato volta a distribuir comida. "Peça ajuda, sem medo"