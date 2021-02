Pedro Scooby destacou na sua página de Instagram uma imagem onde aparece em tronco nu, a andar de bicicleta. Imagem que não passou despercebida, assim como o seu físico.

Entre as muitas reações, pode ler-se num dos comentários: "Deixaste a carreira de surfista? Não o vejo a treinar, está sem shape ('fora de forma')".

Perante as palavras do seguidor, Pedro Scooby respondeu: "Essa foto foi antes do maior swell da história que surfei no final do ano passado. Quadradinho na barriga não quer dizer saúde, nem disposição".

