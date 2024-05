Meghan Markle foi visada pela primeira-dama da Nigéria na sequência da sua mais recente visita ao país.

Este mês, a duquesa de Sussex passou três dias na Nigéria juntamente com o marido, o príncipe Harry, e as roupas que escolheu para a ocasião não foram do agrado de Oluremi Tinubu.

"A mensagem aqui é que temos de salvar os nossos filhos. Vemos a forma como se vestem [lá fora]. Esquecem-se que na Nigéria somos lindos. Podemos ver o que mostram em palco e eu digo, 'percebemos de moda, podemos ver o que se passa'.

Não temos a Met Gala. A nudez, está em todo lugar e os homens estão bem vestidos. Temos que fazer alguma coisa. Digam que não aceitamos a nudez na nossa cultura. Não é bonito.

Somos todas mulheres lindas, mas devemos ter confiança em nós mesmas. Não queremos imitar as estrelas da América. Não sabemos de onde vêm. Porque é que a Meghan veio à procura de África? É algo em que temos de refletir. Sabemos quem somos. Não percam a vossa personalidade", completou.

Recorde na galeria os visuais que Meghan Markle usou na sua visita à Nigéria.

