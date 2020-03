Em tempo de quarentena, Manuel Luís Goucha continua no ativo com as emissões em direto do 'Você na TV' de segunda a sexta-feira. Esta quinta-feira, dia 26, partilhou nas redes sociais uma fotografia em que surge à saída dos estúdios da TVI, depois de mais um programa, e acabou por gerar polémica. Isto porque surge a usar máscara.

Uma vez que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esclareceu que o uso de máscaras não é necessário em pessoas que não estejam infetadas, vários seguidores manifestaram o seu desagrado para com o gesto do apresentador.

"Então dizem que quem não está infectado escusa de andar de máscara e depois dão estes exemplos", escreveu um internauta.

Ao que o apresentador respondeu: "Eu sempre disse que usava máscara. A conversa das máscaras tem a ver com a falta delas, eu preveni-me com muito tempo. Eu ando de máscara entre casa e trabalho mas não vale a pena preocupar-se com isso".

Ainda assim, a sua justificação não o poupou a mais críticas e foram várias as reações depreciativas que se fizeram notar na caixa de comentários.

